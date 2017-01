Pool overleden door ongeluk op Utrechtse bouwplaats

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 11 januari 2017, 08:27 uur | update: 14:07 uur

UTRECHT - In een parkeergarage aan de Rijnkade in Utrecht die momenteel wordt verbouwd, is vanmorgen een dode man gevonden. Hij is om het leven gekomen door een ongeluk, meldt de politie. Het gaat om een Poolse man die werkte voor een Brits uitzendbureau.



Het onderzoek is overgedragen aan de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie.



Het slachtoffer lag in een liftschacht volgens de inspectie. Hoelang hij daar heeft gelegen is onbekend.



Reacties van lezers Wat een vreemde constructie toch weer. Pool werkt via Brits uitzenburo in Nederland. Vanuit Engeland de sociale wetten in Nederland omzeilen ?Man ligt in liftschat en eigenlijk weet niemand hoe lang de man daar heeft gelegen. Is toch triest en niemand heeft de man gemist ? Hans S. uit IJsselstein | 11-01-2017 11:34 uur

