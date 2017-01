Verdachten A12-moord voor de rechter

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 11 januari 2017, 10:04 uur | update: 10:06 uur

DE MEERN - Twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Aziz Anzi staan vandaag voor de rechter. Anzi werd in september 2015 doodgeschoten op een carpoolplaats langs de A12 bij De Meern.



De 37-jarige Almeerder zat in zijn witte Fiat 500 toen de dader meerdere keren op hem schoot, vermoedelijk met een automatisch wapen. Op dat moment waren er veel mensen op en rond het parkeerterrein aanwezig.



De twee verdachten, van 26 en 30 jaar oud, zouden het slachtoffer naar de carpoolplaats hebben gelokt. De schutter is nog altijd niet gevonden. Het is vandaag de eerste keer dat de verdachten voor de rechter staan. Het gaat om een voorbereidende zitting.



Twee dagen voor zijn dood werd Anzi gefilmd door een bewakingscamera van een filiaal van McDonald's in Rijswijk. Hij was in het gezelschap van twee onbekende mannen. Het is nog onduidelijk of dit de verdachten waren die nu terecht staan. De politie heeft dan ook nog de nodige vragen over de moord op Aziz Anzi.



