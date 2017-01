Gewelddadige vader van 19 kinderen naar Pieter Baan Centrum

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 11 januari 2017, 09:00 uur | update: 14:28 uur

De rechters tijdens de zitting in ze zaak van K. Foto: RTV Utrecht

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Henk K. moet naar het Pieter Baan Centrum om psychisch te worden onderzocht. Dat zegt de rechter. De streng gelovige inwoner van Bunschoten blijft ook in de cel op verdenking van grootschalige mishandeling en seksueel misbruik van een aantal van zijn negentien kinderen.



De 57-jarige K. zou onder meer een van zijn kinderen met een draaiende kettingzaag hebben bedreigd. Volgens advocaat Maalsté zijn de beschuldigingen bedacht door kinderen van K. die 50.000 euro van hun vader hebben gestolen. Volgens K. zijn de beschuldigingen pas geuit nadat hij aangifte van de diefstal had gedaan.



De raadsman zegt dat zeven van de twaalf meerderjarige kinderen de beschuldigingen afdoen als "leugens en verzinsels". Hij ziet niets in een observatie bij het Pieter Baan Centrum. "Er is een gesprek geweest en daar kwamen geen stoornissen uit." De rechter ziet dat anders en wil net als het OM dat K. wel wordt geobserveerd.



GETUIGEN

De advocaat wil 21 getuigen oproepen, onder wie enkele van zijn kinderen. De officier zegt dat de kinderen opnieuw verhoren "heel veel impact heeft". Ook wil de advocaat een ambtenaar horen die zich bezig hield met de kinderen en hun schoolcarrière. De streng gelovige K. schoolde de kinderen thuis, totdat hij gedwongen werd een basisschool uit te zoeken.



Of de raadsman zijn zin krijgt en 21 mensen mag oproepen, is nog de vraag. De officier van justitie heeft de definitieve aanklacht nog niet klaar. Daarop willen de rechters wachten, voordat ze toestemming geven voor het oproepen van de getuige.



De verdachte kan in ieder geval rekenen op de onvoorwaardelijke steun van zijn vrouw, zegt verslaggever Mark van der Wel, die het gezin kent en bij de zitting aanwezig is. K. zit al een tijd in de cel en mag daar geen bezoek ontvangen. Bij het vertrek zegt zijn vrouw: "Dag lieverd... dag hoor"



K. had een uitgebreide verklaring voorbereid, maar hij kreeg geen gelegenheid om die voor te lezen. De zaak gaat op 22 februari verder.



