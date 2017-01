Directeur Theater de Speeldoos vertrekt

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 11 januari 2017, 10:58 uur | update: 11:01 uur

Speeldoosdirecteur Francine Boske Foto: Lilianne Vloet

BAARN - Theater de Speeldoos in Baarn gaat op zoek naar een nieuwe directeur. De huidige, Francine Boske, neemt na acht jaar afscheid.



Het vertrek van Francine Boske is min of meer gedwongen. Zij heeft nog altijd erg veel last van de gevolgen van een val van de trap, twee jaar geleden bij haar thuis.



Francine Boske wordt zondag al uitgezwaaid. Theater de Speeldoos heeft voor haar een sprankelende afscheidsshow op poten gezet. Interimdirecteur Peter Joziasse blijft tot de zomer. Daarna kan de opvolger aan de slag.





