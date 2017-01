Recherche hoopt op meer filmpjes en foto's van overval op geldloper in Houten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 11 januari 2017, 11:00 uur | update: 11:06 uur

Foto: Michiel van Beers

HOUTEN - De recherche zoekt getuigen van de gewapende overval op een geldloper, dinsdagmiddag bij de ING-bank in Houten.



De drie daders zijn gevlucht. De politie verzoekt mensen die foto's of filmpjes hebben van de overval om contact op te nemen of het beeldmateriaal te uploaden op de politiesite. Dinsdag verscheen er al een filmpje van de overval. Ook kunnen mensen anoniem tips doorgeven.



VUURWAPEN

Dinsdag rond 13.10 uur kwam een medewerker van het geldtransport aan bij de bank. Hij liep naar binnen terwijl drie overvallers met opvallende gele hesjes hem volgden. Ze bedreigden hem met een vuurwapen, maar de geldloper voorkwam dat de daders buit konden maken.



VLUCHT

Het drietal vluchtte op twee donkere (motor)scooters zonder kentekenplaten. Een van de voertuigen, met twee overvallers erop, sloeg linksaf in de richting van Het Rond. De andere overvaller ging rechtsaf in de richting van Houten Zuid.



De politie startte meteen na de overval een zoekactie, onder andere met behulp van de politiehelikopter. De daders waren toen al gevlogen.



