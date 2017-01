Meisje gewond door aanrijding in Vinkeveen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 11 januari 2017, 12:07 uur | update: 12:08 uur

Foto: Peters Hotnews (Foto 1 van 2) Foto: Peters Hotnews (Foto 2 van 2) ‹ ›

VINKEVEEN - In Vinkeveen is woensdagmorgen een meisje aangereden toen ze wilde oversteken met haar fiets. Ze raakte lichtgewond aan haar been.



Een automobilist kwam vanaf de Looptveldweg en wilde de Bonkestekerweg oprijden toen het misging.



De bestuurder zag vermoedelijk de overstekende fietsster over het hoofd en bij het optrekken werd ze geschept.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht