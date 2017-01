Jett Rebel opent popup-museum in Groningen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 11 januari 2017, 11:27 uur | update: 11:34 uur

Foto: Paul Bergen, ANP

GRONINGEN - Jett Rebel opent morgen zijn eigen museum, in Groningen. Het gaat om een pop-up museum waar instrumenten, foto's, kledingstukken en andere eigendommen van de zanger uit Soesterberg te zien zijn.



Aanleiding is het muziekfestival Eurosonic Noorderslag, dat daar de komende dagen plaatsvind. Jett Rebel is één van de 350 optredende artiesten en bands.



Eurosonic is van woensdag tot en met vrijdag en richt zich op de nieuwste en meest veelbelovende acts uit Europa. Op Noorderslag draait het om Nederlandse artiesten op zaterdag in poppodium De Oosterpoort. Het festival is uitverkocht.



