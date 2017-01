Bouw Utrechtse biomassacentrale start in mei

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 11 januari 2017, 11:20 uur | update: 13:30 uur

Foto: Eneco

UTRECHT - Energiemaatschappij Eneco start in mei met de bouw van de aangekondigde biowarmteinstallatie op industrieterrein Lage Weide in Utrecht. De biomassacentrale gaat biologisch materiaal stoken, zoals hout, om energie op te wekken.



Onlangs ontstond in de Tweede Kamer discussie over de milieuvriendelijkheid van dergelijke centrales. Zo bestaat het gevaar dat bossen speciaal worden gekapt voor de Nederlandse energiebehoefte. Ook zou biomassa steeds duurder worden, terwijl de prijs van zonne- en windenergie juist daalt.



Volgens Eneco gelden deze bezwaren niet voor de nieuw te bouwen Utrechtse biomassacentrale. Die gaat draaien op snoeiafval. De centrale moet vanaf eind 2018 warmte gaan leveren aan 22.000 huishoudens in Nieuwegein en Utrecht. Dat zou veel aardgas beparen en scheelt volgens de voorstanders 41.000 ton CO2-uitstoot per jaar.





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht