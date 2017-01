Teleurgestelde NS-machinisten bijeen in Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 11 januari 2017, 14:17 uur | update: 14:18 uur

UTRECHT - Zo'n honderd machinisten en conducteurs van de NS zijn naar het hoofdkantoor in Utrecht gekomen. Ze bieden een lijst van ongenoegens aan bij de directie.



De machinisten zijn bang dat ze door de nieuwe dienstregeling voortaan alleen nog maar dezelfde route rijden, het zogenoemde 'rondje om de kerk'.



Het Amsterdams Machinisten Kollectief (AMK), dat de actie organiseert, zegt dat veel machinisten en conducteurs vrij hebben genomen om naar de bijeenkomst te komen en verwacht weinig vertraging.



WERKDRUK

Het rondje om de kerk is niet het enige dat de machinisten en conducteurs dwarszit. Ook zijn onder meer zorgen over het ontbreken van een tweede hoofdconducteur in de avonduren, het gedrag van sommige teammanagers, hoge werkdruk, te korte pauzes, onderhoud aan de treinen en de bijscholing.



Eind vorig jaar verbood de rechter in Breda een geplande staking van machinistenvakbond VVMC tegen het door hen verfoeide rondje om de kerk. Het recht op staken werd toen tot 6 januari opgeschort.



