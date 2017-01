Lemoine treft Krajicek op Australian Open

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 11 januari 2017, 12:33 uur | update: 12:37 uur

Quirine Lemoine Foto: ANP

WOERDEN - Tennister Quirine Lemoine maakt donderdag haar debuut op een Grand Slamtoernooi. De Woerdense neemt het in de eerste kwalificatieronde op tegen landgenote Michaela Krajicek.



Krajicek staat momenteel 271e op de wereldranglijst. Lemoine is de nummer 190. Zij dankt die klassering aan haar vijf toernooizeges in 2016.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht