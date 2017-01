'Gebroeders Wemel' openen Harry Potter-expo in Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 11 januari 2017, 13:44 uur | update: 13:44 uur

Foto: Harry Potter Expo Nederland

UTRECHT - James en Oliver Phelps openen de Harry Potter-tentoonstelling in Utrecht. Zij spelen de gebroeders Fred en George Weasley (Wemel in de Nederlandse versie) in de beroemde filmreeks.



De tweeling bracht het nieuws woensdag naar buiten in een filmpje voor de fans.



De tentoonstelling is vanaf 11 februari te zien naast de CineMec-bioscoop. Zo'n 4 miljoen mensen hebben de expo bezocht in wereldsteden als Chicago, Seattle, New York, Sydney, Tokio, Shanghai en Brussel.



In nagebouwde decors beleven bezoekers de wereld van het fictieve boek- en filmpersonage. Onder meer de leerlingenkamer, de slaapzaal van de Griffoendor Toren en het Verboden Bos zijn te bewonderen.



Honderden enthousiastelingen hebben zich inmiddels gemeld bij de organisatie van 'Harry Potter: The Exhibition' in Leidsche Rijn. Ze reageerden op de vacature voor tentoonstellingmedewerker en 'speaking host'. Donderdag en vrijdag houdt organisator MOJO de sollicitatiedagen. Mensen met acteerervaring, een goede kennis van Harry Potter en een Brits accent maken de meeste kans.





