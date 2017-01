Politieke vragenlijst bijna 40.000 keer ingevuld

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 11 januari 2017, 14:01 uur | update: 14:01 uur

PROVINCIE UTRECHT - De politieke vragenlijst die de regionale omroepen en de NOS hebben opgesteld is al bijna 40.000 keer ingevuld. 4.099 mensen die reageerden komen uit onze provincie.



De vragenlijst invullen kan hier. RTV Utrecht wil graag weten hoe u denkt over de politiek en in het bijzonder de komende verkiezingen. Doel is om, ten behoeve van onze berichtgeving, een beter beeld te krijgen van wat leeft onder de bevolking.



Sinds de uitkomst van referenda over OekraÔne en Brexit, en de overwinning van Donald Trump in de VS wordt veel gezegd en geschreven over onvrede, bezorgdheid of boosheid bij een deel van de kiezers, in Amerika, Europa en in Nederland.



Maar hoe zit dat precies? Zijn burgers inderdaad bezorgd over de toekomst of boos op de politiek of eigenlijk helemaal niet? Wat zit ze dan precies dwars? En, als het zo is dat politici niet meer worden vertrouwd, waardoor komt dat dan? Maar ook: wat is in ons land goed geregeld en moet zeker zo blijven? En wat moet er veranderen?



We stellen het zeer op prijs als u meedoet. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. RTV Utrecht doet dit publieksonderzoek samen met de NOS en de regionale omroepen van Friesland, Zuid-Holland (RTV Rijnmond en Omroep West), Zeeland en Noord-Brabant. De vragenlijst is ook op hun website te vinden.



