Hond doodgebeten in Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 11 januari 2017, 13:52 uur | update: 14:05 uur

Foto: ANP

AMERSFOORT - Op Het Masker in Amersfoort is woensdagmiddag een hond doodgebeten door een andere hond.



De eigenaar van de overleden viervoeter zou gewapend verhaal zijn gaan halen. De Stad Amersfoort sprak een ooggetuige. "Ik zag de man, na de beet, zijn gewonde hond thuis brengen. Vervolgens kwam hij weer naar buiten om verhaal te halen. Dit deed hij met een groot glimmend voorwerp in zijn hand. Ik zag dat gebeuren en hoorde geschreeuw. Toen heb ik direct 112 gebeld", aldus de getuige.



De politie kan het verhaal niet bevestigen. Wel zegt een woordvoerder dat de eigenaar van de agressieve hond is achterhaald. De politie zoekt uit wat er precies is gebeurd.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht