Zware celstraffen geëist voor fatale 'ripdeal'

EEMNES - Het Openbaar Ministerie eist lange celstraffen tegen twee mannen die worden verdacht van de geweldadige dood van vrachtwagenchauffeur Gerrit Boers. Zijn zoon en een 'vriend van de familie' zouden Boers in augustus 2015 dodelijk hebben mishandeld bij hotel De Witte Bergen in Eemnes. Tegen de zoon is 11 jaar cel geŽist, tegen de vriend 8 jaar.



Het 57-jarige slachtoffer uit het Zuid-Hollandse Honselersdijk zou met zijn wagen hasj naar Noorwegen smokkelen. Samen met zijn zoon en de vriend bedacht hij een plan om de drugs achterover te drukken, door net te doen alsof hij was overvallen. Het drietal zou geld nodig hebben gehad na een ruzie met drugshandelaren. Om het plan echt te laten lijken, werd de vader geslagen met een zwaar voorwerp, maar dat werd hem uiteindelijk fataal.



Vader Boers werd de volgende ochtend vroeg door zijn zoon zwaargewond binnengebracht op de spoedeisende hulp in Den Haag. Omdat de politie het niet vertrouwde, werd de zoon de volgende dag aangehouden. Het is nog steeds onduidelijk wie de fatale klappen heeft uitgedeeld. De zoon en de vriend wijzen elkaar aan als schuldige.



