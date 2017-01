Recherche onderzoekt liquidatie Hakim (31) in Overvecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 12 januari 2017, 05:12 uur | update: 19:52 uur

UTRECHT - Bij een schietpartij aan de Faustdreef in de Utrechtse wijk Overvecht is vannacht een dode gevallen. Het slachtoffer is de 31-jarige Hakim Changachi. Op zijn Facebookpagina stromen de condoleances binnen.



"Ik ben in shock gewoon, OMG!! Gister dacht ik nog aan je en nu dit? Eerst je broertje en nu jij?", schrijft een bekende van het slachtoffer.



SLACHTOFFER

Een broer van Hakim kwam in maart om tijdens zijn vlucht na een plofkraak in het Duitse Meppen. Deze Maarssenaar botste met hoge snelheid tegen een boom.



Bewoners hoorden rond 01.45 uur schoten en alarmeerden de politie. De politie heeft de omgeving ruim afgezet en doet uitgebreid onderzoek in en rond een flat. Het slachtoffer is onder vuur genomen in het portiek van de flat.



De daders zijn ontkomen. Mogelijk zijn ze weggereden in de richting van de Moezeldreef. Kort na de melding van het schietincident brandde een Audi A5 uit aan de Pallas Athenedreef. Waarschijnlijk is het vuur aangestoken. De recherche onderzoekt wie de daders zijn en of de auto te linken is aan de fatale schietpartij. De politie hoopt op tips van getuigen.



BEWONERS

Het forenisch onderzoek van de recherche is ook vanochtend nog gaande. Bewoners die bijvoorbeeld naar hun werk moeten, moesten met een ladder naar beneden. Ze mogen niet door het portiek lopen waar is geschoten. Inmiddels staat er een steiger met noodtrap voor de bewoners.



Een bewoner van de flat aan de Faustdreef merkte vannacht al dat het mis was, vertelde hij aan RTV Utrecht-verslaggever Robert-Jan Booij. "Ik hoorde schoten, paniekerig geschreeuw en auto's. Daarna ben ik weer gaan slapen, al is het wel raar dat er zoiets gebeurt in je flat. Bewoners moeten nu even wachten als ze met de ladder naar beneden willen, maar het is goed te doen."



"Ik voel me niet onveilig", zegt een andere bewoner. "Het is volgens mij een gerichte actie geweest." Volgens buurtbewoners zou er ook een man hebben rondgerend die riep: "Het is mijn broer!".



"Het is hier normaal gesproken vrij rustig", aldus een passerende fietsster. "Ik weet niet wie er in de flat woonde. Het is jammer dat Overvecht nu weer negatief in het nieuws komt, want het is een mooie wijk."



