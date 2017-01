Utrechter wint WK darts junioren

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 12 januari 2017, 15:59 uur | update: 18:52 uur

Foto: David Gill

UTRECHT - Justin van Tergouw is in Frimley Green wereldkampioen darts bij de junioren geworden. De 16-jarige Utrechter was in de finale van het Lakeside Youth World Championship veel te sterk voor de Schot Nathan Girvan. De jonge Utrechter won met 3-0.



Van Tergouw verloor direct de eerste leg van de eerste set. De daarop volgende 9 legs waren allemaal voor de Utrechter. Dat bracht hem op een eindstand van 3-0 in sets. Hij gooide drie keer de maximale score van 180. Met deze overwinning kan hij naast een prachtige beker ook 5.000 pond bij laten schrijven.



Justin van Tergouw was al Europees en Nederlands kampioen.



Reacties van lezers De volgende van Gerwen? Nederland kon de komende jaren het darten wel eens blijven beheersen met al dat jonge talent :-) Hans uit Maarssenbroek | 12-01-2017 17:59 uur

