Hekken om Woudenbergse basisschool wegens vandalisme

Ondanks dat de school dicht was, konden kinderen het plein nog op Foto: Google Streetview

WOUDENBERG - De Willem van Oranjeschool in Woudenberg wordt nu omringd met hekken. Dit is gedaan vanwege vandalisme tijdens de jaarwisseling.



Vandalen staken vuurwerk af, stichtten brand en gooiden ruiten van het schoolgebouw in met stenen. Toiletten en lichtkoepels zijn vernield en een aantal deuren zijn met graffiti beklad.



KINDEREN

Het pand is niet meer in gebruik sinds de zomervakantie van 2016, maar het gedeelte van het schoolplein dat aan de openbare weg grenst was nog wel open. Zo konden kinderen in de buurt nog spelen op het schoolplein.



Daar komt vanwege de vernielingen echter een einde aan, het hele plein is door hekken niet meer toegankelijk. Hiermee hoopt de gemeente nieuwe vernielingen aan het pand te voorkomen. Ook komen agenten en BOA's vaker langs.



PROJECTONTWIKKELAAR

In het oude schoolgebouw komen nieuwbouwwoningen. De grond en de voormalige school zijn al verkocht aan een projectontwikkelaar.



