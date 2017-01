Provincie: "Verdere verbeterslag nodig bij Syntus"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 13 januari 2017, 16:01 uur | update: 19:51 uur

PROVINCIE UTRECHT - De provincie is nog niet tevreden over de kwaliteit van het busvervoer door Syntus. Afgelopen maandag is er een verbeterplan ingegaan, maar een "verdere verbeterslag" is nodig.



Sinds deze week zijn er versterkingsritten op drukke trajecten, doen chauffeurs meer aan routeverkennig en is er meer ruimte tussen de ritten op drukke plekken. Volgens de provincie is het aantal klachten hierdoor afgenomen.



BINDENDE AFSPRAKEN

Toch is dat nog niet genoeg. "Er is duidelijk nog een verdere verbeterslag nodig", stelt gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof. "Volgende week maken wij daarover verdere, bindende afspraken met Syntus."



Het wachten is nog op de laatste nieuwe bussen in april en mei. "Dus het ongemak van af en toe defecten aan de tijdelijke bussen is niet uit te sluiten."



KRITIEK

Sinds Syntus het busvervoer in de regio van Connexxion heeft overgenomen klinkt er veel kritiek. Zo weten chauffeurs de routes niet, worden er verkeerde haltes omgeroepen en zijn er vertragingen.



Verbeek-Nijhof geeft aan het vertrouwen te hebben dat Syntus de nog te maken afspraken gaat nakomen. "We zijn ervan overtuigd dat Syntus er alles aan doet om dat met succes uit te voeren."



Reacties van lezers Wordt echt tijd deze nieuwe bus vervoerder weer een zijn plicht gaat uit voeren en op tijd rijden volgens het ritten schema en niet eindeloos ergens en overal met collega te zitten koffie drinken en meer hun verantwoordelijkheid pakken en doe waar ze voor betaald worden klant vriendelijke en service gericht naar hun klanten en mensen die hun salaris betalen maar er ligt in mijn ogen zeer zeker ook een taak bij de planning die er echt geen moer van snappen van achter hun bureau op hun kont zitten en geen enkele notie hebben wat er allemaal bij komt kijken op de weg maar wil daar zeer zeker niet de chauffeurs mee schoon praten hoor en vind het niet kunnen dat LIJN 107 gewoon maar nooit op tijd rijd en als je dan vraagt aan de bus chauffeur hoe en wat en dat dood leuk zegt dat hij het NIET WEET dat is wel een heel erg slecht manier van feedback en kan dan beter een ander beroep nemen is totaal niet geschikt voor zijn baan ,moet nog zien dat er echt ooit iemand zijn plicht op pakt en deze dingen eens goed tegen het dag licht stelt en kom a u b niet met het zwakke argument van gladheid of andere shit smoes waarom kan het in andere vele koudere plaatsen wel goed gaan types weer het bewijs van zeer slecht Management en zijn de manager niet in staat hun plicht uit te voeren en laat staan het woordje service en klant vriendelijk handel er totaal niet bij is zo snel mogelijk met het grof vuil mee gegeven deze shit firma die geen knip voor de neus waard is E P uit Nieuwegein | 15-01-2017 14:41 uur Laten we dat juist niet doen Rita. Want zonder aanbestedingen bepalen corruptie en vriendjespolitiek voortaan weer wie er mag rijden. Ook de kwaliteit gaat enorm achteruit. Kijk naar UOV (Uitermate Onprofessioneel Vervoer). Chauffeurs die klanten aanvallen. Chauffeurs die doelbewust op weggebruikers inrijden. Chauffeurs die te laat komen. Chauffeurs die het niks interesseert. Het zijn juist de oude staatsbedrijven wiens bedje gespreid is waar de kwaliteit waardeloos en de prijzen hoog zijn. Waarom zouden ze iets geven om jou als reiziger? De provincie betaald ze toch wel en ze kunnen hun opdracht niet kwijtraken omdat het niet wordt aanbesteed. Er is geen enkele reden om iets voor de reiziger te doen bij niet-aanbesteed werk. Syntus daarentegen weet dat als ze deze begin-problemen niet snel oplossen, het over een paar jaar tot ziens Syntus zal zijn, dus ze moeten wel. Thomas uit Utrecht | 15-01-2017 10:09 uur Of gewoon dat aanbesteden voor OV weer eens afschaffen want dat komt de kwaliteit van het OV bepaald niet ten goede! rita uit Leusden | 15-01-2017 01:56 uur @Mark dan beloon je Connexxion voor de chaos die zij hebben veroorzaakt. Door alle rechtzaken en het niet mee willen werken aan de overgang naar Syntus van Connexxion is deze chaos juist ontstaan. De nieuwe bussen en de nieuwe dienstregeling die er ligt is in ieder geval al vele malen beter dan het prutswerk wat Connexxion leverde. Eindelijk kan ik weer met de bus ergens komen. Nu maar afwachten Vince uit Veenendaal | 15-01-2017 00:28 uur Vandaag in Amersfoort geweest en met stadsbus naar de wijk rustenburg. Ik wist niet wat me overkwam, allemaal andere bussen, geen overzichtskaart meer met busroutes dus maar aan de chauffeur gevraagd welke bus naar de Reymerinkstraat reed, vijf ( ! ) verschillende chauffeurs op rij wisten niet welke bus daarheen reed, ongeÏnteresserde antwoorden als "ik woon in Utrecht, ik woon in Apeldoorn, geen idee mevrouw.....hoe is het mogelijk dat je als chauffeur op een stadsbus rijdt in een hele vreemde omgeving. Waar zijn alle chauffeurs van Connexxion gebleven ? C.Vial uit Almelo | 14-01-2017 23:41 uur Chauffeurs zijn levensgevaarlijk, lijkt wel of ze niet gewend zijn om in nauwe straten te rijden, ze nemen gewoon overal voorrang, snijden bochten af enz. enz. Dit zouden toch de chauffeurs van Connexion zijn die zijn toch gewend om in Soest te rijden? Steef B uit Soest | 14-01-2017 08:21 uur Op station Soest Zuid gaan ongelofelijk veel aansluitingen van 70 op 74 en de kleine bussen de mist in. Chauffeurs wachten gewoon niet. Zal voor die aansluitende (?) lijnen de doodsteek zijn. adriaan pothuizen uit Soest | 13-01-2017 20:48 uur Provincie Bestuur, u dient zich diep te gaan schamen. Het is ALTIJD een kwestie van geld en voor het minste geld, kiezen jullie een bedrijf welke absoluut nog niet gereed was om het vervoer over te nemen. Hoe dom moet je als bestuurder eigenlijk zijn om een provincie te besturen ? Eerst jaren rampspoed met de BRU en nu weer dit. Afschaffen deze onnodige en geld verslindende bestuurslaag. Hans S uit IJsselstein | 13-01-2017 19:09 uur Provincie Utrecht moet hand in eigen boezem steken. De gedeputeerde (VVD)i s genoeg gewaarschuwd. In Leusden oa door SP Leusden, maar ze dreef eigen zin door met Syntus. Met alle gevolgen vandien, zodat het busvervoer van en naar Amersfoort/Leusden een chaos is geworden. Het zou de provincie sieren deze fout toe te geven en zsm de lijnen 77/ 78 op de oorspronkelijke Connexxion routes te herstellen en alle bussen rolstoeltoegankelijk te maken, zoals in de aanbesteding stond. Rita uit Leusden | 13-01-2017 18:45 uur Beste verbeterslag is terug draaien. Syntus eruit en Connexxon erin. Mark Wiegersma uit Leusden | 13-01-2017 17:53 uur

