Oudste kandidaat-Kamerlid voert campagne in Veenendaal

ZEIST - CliŽnten van verpleeghuis De Meent in Veenendaal kregen vrijdag bezoek van Leny Geluk-Poortvliet uit Zeist. Zij is kandidaat-Kamerlid voor het CDA en met haar 73 jaar is ze ook meteen het oudste kandidaat-Kamerlid dat campagne voert.



Leny Geluk is sinds haar dertigste politiek actief binnen het CDA. Ze ziet haar leeftijd als een voordeel en ze meent dat meer ouderen de politiek in moeten. ''Er is een hele grote groep die onzeker is over zaken als hun pensioen. Dan denk ik: ga dan zitten op de plaats waar de besluiten vallen.''



Het is de laatste jaren ongebruikelijk dat iemand zich op hoge leeftijd verkiesbaar stelt als Kamerlid. Op dit moment is het oudste Kamerlid Henk Krol van 50PLUS. Hij is 66 jaar. De gemiddelde leeftijd binnen de Tweede Kamer is 45.



Leny Geluk staat momenteel op de twintigste plaats van de kieslijst van het CDA. Volgens de peilingen haalt het CDA achttien zetels binnen, dus ze moet nog een paar plekken omhoog. "Er is nog veel werk nodig", zegt Geluk. "Maar ik heb goede verwachtingen".



De verkiezingen zijn op 15 maart.





Reacties van lezers Met zo'n leeftijdsverdeling in de Tweede Kamer is meteen veel ontevredenheid met de politiek verklaard: gebrek aan herkenning en een miskende 50+-generatie. Waarvan een flink deel in de jaren 80 ook al geen gehoor vond in Den Haag. Goochem uit Utreg | 13-01-2017 17:53 uur

