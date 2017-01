Vrouwelijke gedeputeerden in de meerderheid in Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 13 januari 2017, 17:45 uur | update: 20:45 uur

Foto: Provincie Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Utrecht heeft binnenkort als enige provincie in Nederland meer vrouwelijke dan mannelijke gedeputeerden. Het CDA heeft Mirjam Maasdam voorgedragen als opvolger van Bart Krol, die zijn vertrek heeft aangekondigd. Als ze op 13 maart mag aantreden, bestaat het college van Gedeputeerde Staten uit drie vrouwen en een man.



Alleen Gelderland heeft ook drie vrouwelijke gedeputeerden. Daar zijn ze alleen niet in de meerderheid, maar vormen ze de helft van het college. "Ik vind het heel mooi dat we veel vrouwen in het college hebben", zegt Maasdam. "Ik ben ook een voorvechter van meer vrouwen in hogere posities."



Ze verwacht alleen niet dat het voor de besluitvorming veel uit zal maken. Maasdam heeft zelf mee-onderhandeld over het collegeakkoord van de provincie en zal daar ook als gedeputeerde achter blijven staan. "De hoofdlijn is gelijk", zegt ze. "Maar je hebt wel een ander mens. In het persoonlijke zul je verschillende accenten gaan zien."



De voordracht van Mirjam Maasdam als gedeputeerde moet officieel nog worden goedgekeurd door de Provinciale Staten. Maasdam is daar nu nog fractievoorzitter; het CDA besluit later wie dat van haar overneemt.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht