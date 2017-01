Veel belangstelling voor Nieuwe Zandpad

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 13 januari 2017, 19:09 uur | update: zaterdag 14 januari 2017, 11:51 uur

Foto: Gemeente Utrecht

UTRECHT - De belangstelling voor het Nieuwe Zandpad is groot. Dat zegt Beja Accommodaties, het bedrijf dat de nieuwe prostitutiezone aan de Einsteindreef in Utrecht gaat bouwen.



Er zijn meer potentiŽle huurders voor de ramen, dan het aantal dat er gebouwd gaat worden. Het Nieuwe Zandpad biedt ruimte aan 162 prostitutieramen.



Volgens het blog Utrecht Krijgt Spijt vraagt Beja Accommodaties een torenhoge borg voor exploitanten die in zee willen met de bouwer. Het bedrijf ontkent dit, maar geeft wel toe dat er uit voorzorg een borg wordt gevraagd. Als een potentiŽle huurder toch geen vergunning van de gemeente krijgt, raakt de huurder de borg kwijt. Het bedrag wordt dan volgens een woordvoerder van Beja Accommodaties gebruikt "als compensatie voor gemiste huur".



Het bedrijf Charge Kamerverhuur uit Bilthoven, dat graag wil beginnen op het Nieuwe Zandpad, bevestigt ook dat er borg wordt gevraagd door Beja Accommodaties. Een woordvoerder van Charge noemt het bedrag "marktconform".



In Utrecht zitten sinds 2013 geen prostituees meer achter het raam op de oude locatie aan het Zandpad. In dat jaar sloot de gemeente alle werkruimtes omdat er sprake zou zijn van mensenhandel en andere misstanden. Het is nog altijd niet duidelijk wanneer het eerste raam op het Nieuwe Zandpad verlicht gaat worden.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 6 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers @norma, beter geconcentreerd op een plek dan over de hele wijk verspreid dan is nog enigszins controleerbaar. Maar eerst maar eens zien dat er daadwerkelijk gaat komen, al zoveel gezien en gehoord, maar we wachten rustig af zullen we maar zeggen rene uit Utrecht | 14-01-2017 14:09 uur ze hebben denk ik de boel aan figuren gegeven die het niet zo nauw nemen met regels en wetten. ze zijn nu een plek aan het maken wat nog voor veel meer problemen zorgt dan waar ze het oude zandpad voor hebben gesloten. twee uit | 14-01-2017 13:51 uur Nu komen meer criminele naar zandpad. Gemeente raad Utrecht wordt pooier. Omgekeerde wereld!! Ali uit Utrecht Overvecht | 14-01-2017 12:43 uur Als er voldoende huurders waren voor het Zandpad was een borg niet nodig geweest, er is dus weinig tot geen belangstelling van verhuurders en ook de prostituees zullen wel afgeschrikt zijn door de hoge huurprijzen. De bouwer wil dus gewoon zijn investeringen terug verdiend hebben voordat er een heipaal de grond in gaat. Dat de gemeente hiermee akkoord gaat is helemaal een kwaddeltje zaak. De gemeente heeft immers de prostituees in 2013 een snelle oplossing belooft maar doet niets ander dan steeds weer barriŤres opwerpen en tijd rekken. Alex uit Utrecht | 14-01-2017 12:33 uur Geweldig Gemeenteraad! ... langs de rand van de al veelgeplaagde wijk Overvecht een nieuw potentieel crimineel randgebied creŽren... Norma uit Utrecht | 14-01-2017 01:47 uur Hou me hart vast, dat het allemaal geen luchtkastelen en loze beloftes zijn. Na wat aanvankelijk tromgeroffel, is het allemaal erg stil geworden en na de bomenkap is er ook niet veel actie meer waargenomen. Daarnaast is het eisen van borg en het tussenschuiven van allerlei exploitatie maatschappijtjes een groot risico op mensenhandel en wanstanden die juist in het oude Zandpad niet bstonden maar wel verweten werden. Vraag me af of er voor de bouwvakvakantie 2017 uberhaupt nog prostitutie in Utrecht bestaat na de dreigende sluiting van de Europalaan. We wachten af.... JAVA uit Utr. | 13-01-2017 20:14 uur

Nieuwsoverzicht