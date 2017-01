Waaghalzen beklimmen Stadion Galgenwaard

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 13 januari 2017, 19:54 uur | update: zaterdag 14 januari 2017, 10:22 uur

UTRECHT - Freerunners van Munki Motion hebben het Utrechtse Stadion Galgenwaard beklommen. Vrijdag verscheen op YouTube een video waarin zeker drie leden van het klimteam op het dak van het stadion staan.



In de video is te zien hoe ze het stadion binnendringen en ongezekerd naar de nok van de Galgenwaard klimmen. De teamleden van Munki Motion zijn naar eigen zeggen "professionele parkour-runners". Eerder stonden ze al op het dak van de Amsterdam Arena en bovenop Nou Camp in Barcelona.



Bij het beklimmen van de Arena zeiden de freerunners dat ze de stunt "uitgebreid voorbereiden". "We zijn op dagelijkse basis hiermee bezig, het verbeteren van onze kracht en skills. Als je zoiets onderneemt, dan ben je er ook echt klaar voor. We plannen echt iedere stap".



Het binnendringen van de Galgenwaard noemen ze in de video "een van de makkelijkste stunts die ze hebben gedaan". "Het hek was gewoon open".











Reacties van lezers wie is verantwoordelijk als er wat gebeurt? utrecht zal dan ook op de vingers worden getikt omdat er geen moeite is gedaan om de boel goed af te sluiten. nu begrijp iedereen wel hoe het toch kan dat men altijd met vuurwerk op de tribune staat. twee uit | 14-01-2017 13:47 uur "Alles goed voorbereid"en dan uitgerekend op een dag met windstoten, sneeuwbuien en temperaturen rond de 4°C ongezekerd en zonder aanwezige medische bijstand gaan klimmen, klinkt weinig overtuigend. Goochem uit Utreg | 14-01-2017 00:39 uur

