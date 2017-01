Zwaargewonde Amersfoort was geen misdrijf

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 13 januari 2017, 21:12 uur | update: 21:35 uur

AMERSFOORT - De man die vrijdagochtend ernstig gewond werd aangetroffen in een woning in Amersfoort is geen slachtoffer van een misdrijf. Dat meldt de politie. De persoon die `s ochtends bij het huis van de man is aangehouden, is op vrije voeten gesteld.



De aanhouding werd verricht nadat in een woning aan de Harpstraat rond 10.40 uur een ernstig gewonde man werd aangetroffen. De politie hield `s ochtends al nadrukkelijk rekening met een poging tot zelfdoding. Ze doen nu geen verdere mededelingen meer, zegt de politie op Twitter.



Het zwaargewonde slachtoffer is vrijdagochtend naar het ziekenhuis gebracht. Hij was er dusdanig slecht aan toe dat na de vondst van de man de traumahelikopter meteen werd opgeroepen.









