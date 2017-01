Brand Amersfoort vermoedelijk aangestoken, meisje (11) zwaargewond

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 14 januari 2017, 05:08 uur | update: zondag 15 januari 2017, 09:50 uur

AMERSFOORT - De brand in Amersfoort, waarbij in de nacht van vrijdag op zaterdag een 11-jarig meisje ernstig gewond raakte, is vermoedelijk aangestoken. De politie onderzoekt wat er is gebeurd in het huis in de Gounodstraat.



Het slachtoffer ligt inmiddels in het brandwondencentrum in Beverwijk. Haar toestand is zorgwekkend.



Een 25-jarige vrouw die in de woning aanwezig was had rook ingeademd en moest ook naar het ziekenhuis. Dit is de zus van het 11-jarige slachtoffer.



Meerdere ambulances en brandweervoertuigen rukten uit voor de brand. Ook landde er een traumahelikopter.



Rond 04.45 uur werd het sein brand meester gegeven.



