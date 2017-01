Veel rook door uitslaande brand in Hooglanderveen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 14 januari 2017, 05:24 uur | update: 15:08 uur

Foto: AS Media

HOOGLANDERVEEN - In Hooglanderveen heeft vannacht brand gewoed in de oude Van Bekkumhallen aan de Heideweg.



Er kwam veel rook vrij. De Veiligheidsregio Utrecht riep inwoners op om ramen deuren gesloten. Ook via Burgernet werd een oproep gedaan.



In het leegstaande pand waar de brand woedde zit asbest verwerkt. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.



De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar een sporthal.



De oorzaak van de brand is onbekend.





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht