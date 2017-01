Utrechter gaat Jeugdjournaal presenteren

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 14 januari 2017, 09:01 uur | update: 09:31 uur

UTRECHT - Lucas van de Meerendonk is de nieuwe presentator van het NOS Jeugdjournaal.



De Utrechter is bekend als verslaggever van het Zapp Weekjournaal. Voor dat programma interviewde hij bekende mensen zoals koningin Máxima, premier Mark Rutte en James Bond-acteur Daniel Craig.



"Lucas is superblij met zijn nieuwe baan en heeft er heel veel zin in. Als kind wilde hij voetbalcommentator worden of het Jeugdjournaal presenteren. Dat laatste is nu dus gelukt", zo vermeldt de website van het Jeugdjournaal.



Waarschijnlijk presenteert Van de Meerendonk het programma in maart voor het eerst.







