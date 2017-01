Dode man A1 lange tijd onvindbaar na mysterieus ongeluk

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 14 januari 2017, 14:06 uur | update: 15:08 uur

LAREN - De politie heeft op de A1 richting Amersfoort een dode man aangetroffen bij de afslag Laren. Het is een 69-jarige inwoner van Naarden.



De politie vond in eerste instantie zijn beschadigde en onbeheerde auto op de Hilversumseweg. De wagen stond op een talud tegen een boom.



De politie startte een zoekactie met een helikopter en honden en deed een Burgernetoproep. Agenten zochten de man thuis op, maar daar was hij ook niet.



Uiteindelijk werd zijn levenloze lichaam gevonden achter een vangrail van de afrit Laren, zo'n 150 meter van de plek waar zijn auto was gevonden.



De politie, Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) en schouwartsen hebben de hele ochtend onderzoek gedaan. De afrit was daardoor dicht.



De auto van de man was vanochtend vroeg al weggesleept.





