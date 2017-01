Supermarktmedewerkers voeren actie in Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 14 januari 2017, 13:20 uur | update: 15:03 uur

UTRECHT - Supermarktmedewerkers en FNV Handel hebben in het Beatrixgebouw in Utrecht actiegevoerd voor een betere cao.



Ongeveer vijfhonderd medewerkers kwamen tussen 12.00 en 15.00 bij elkaar. Ze kregen petjes en t-shirts met de tekst 'Je kan mijn rug op met je cao'. Ook maakten de medewerkers een videoboodschap die naar werkgevers gestuurd wordt. Daarin eisen ze onder meer een beter loon.



"Wij vinden dat we recht hebben op een verhoging van minstens 2,5 procent", zegt Aldi-medewerker Alwin Roobeek op de site van de FNV. "Bovendien willen we de toeslagen terug voor werken in de avond vanaf 20.00 uur en op zaterdag vanaf 18.00 uur."



Vanaf dit jaar wordt in Nederland het minimumjeugdloon voor jongeren van 22 jaar afgeschaft. "Maar dat is wat ons betreft niet genoeg", zegt Peter van de Put van FNV Handel. "Wij willen dat de jeugdlonen uit de supermarkt-cao verdwijnen. Een 17-jarige doet hetzelfde werk als een 21-jarige. Beloon hem daar dan ook naar."



In de supermarktsector werken circa 260.000 medewerkers bij meer dan 4.400 vestigingen van onder meer Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Aldi. Van het personeel is 75 procent jonger dan 23 jaar.



