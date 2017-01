Overstekende fietser geschept in Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 14 januari 2017, 13:42 uur | update: 19:35 uur

AMERSFOORT - Op de Paladijnenweg in Amersfoort is zaterdagmiddag een overstekende fietser geschept door een automobilist.



Een voorbijganger met EHBO-papieren verleende eerste hulp. Daarna namen ambulancemedewerkers het over.



Door het ongeval was de oprit van de Paladijnenweg even afgesloten. De auto had wat krassen en een afgebroken spiegel.





Reacties van lezers Goedendag, helaas was ik de automobilist die deze man heeft aangereden. Ik zou graag willen aangeven dat de man niet is meegenomen naar het ziekenhuis en gelukkig na controle weer naar huis is gebracht door de politie. Aster uit Amersfoort | 14-01-2017 18:36 uur

