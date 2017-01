Stroomstoring en kapotte stoplichten door aangereden verkeerskast

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 14 januari 2017, 14:30 uur | update: 17:17 uur

Foto: AS Media (Foto 1 van 2) Foto: AS Media (Foto 2 van 2) ‹ ›

AMERSFOORT - Op de Daam Fockemalaan in Amersfoort is een verkeersinstallatiekast aangereden en in brand gevlogen.



Door het incident zijn de stoplichten buiten werking. Dit leidde tot een verkeersopstopping. Ook zaten er omwonenden enige tijd zonder elektriciteit.



Doordat er nog stroom op de kast stond kon de brandweer in eerste instantie niet blussen met water. De kabel van de kast is inmiddels weer gerepareerd. Wanneer er een nieuwe verkeersinstallatiekast wordt geplaatst is nog onduidelijk.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht