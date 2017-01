PvdA: ruimer kinderpardon en tegen A27-verbreding

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 14 januari 2017, 15:37 uur | update: 18:22 uur

Asscher op het congres in De Fabrique Foto: ANP (Foto 1 van 2) Utrechtse PvdA'ers riepen op tegen de A27-verbreding te stemmen. Foto: PvdA Utrecht, Twitter (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - De PvdA heeft zich op het partijcongres in Utrecht gekeerd tegen de verbreding van de A27. De PvdA-afdelingen van de stad en provincie Utrecht hadden partijgenoten opgeroepen om zich uit te spreken over de plannen. Uiteindelijk stemde ruim 60 procent van de aanwezigen tegen het extra asfalt bij Amelisweerd.



De sociaaldemocraten spraken ook over het kinderpardon. De partij besloot de verkiezingen opnieuw in te gaan met een pleidooi voor een ruim kinderpardon. Het zogeheten meewerkcriterium wordt als het aan de partij ligt geschrapt. De partijleiding wilde daar tijdens de bijna afgelopen kabinetsperiode niet aan, maar stemde er zaterdag toch mee in.



ZWARE DRUK

De partijtop staat onder zware druk om ook volgende week al in te grijpen om de kinderpardonregeling te versoepelen. "Anders staan de partijleden van in ieder geval de noordelijke provincies de komende maanden wel campagne te voeren, maar dan niet voor de Kamerverkiezingen", dreigt pleitbezorger Esther van Dijken.



Ze kan kiezers niet uitleggen dat haar partij weer voor een ruimere regeling pleit, maar vier jaar als regeringspartij niets wist te veranderen, vreest ze. Van Dijken wil dat de PvdA-fractie zich losmaakt van de knellende omhelzing van de VVD en zou niet rouwig zijn als dat op de valreep een kabinetscrisis oplevert.



ZWAARDER

Eerder op de dag pasten de leden het verkiezingsprogramma al aan de wensen van de nieuwe lijsttrekker Lodewijk Asscher aan. De partij pleit nu voor de aanpak van oneerlijke arbeidsmigratie en het zwaarder belasten van bedrijven en de rijkste Nederlanders. Het geld dat dat oplevert komt ten goede aan de ouderenzorg en aan belastingkortingen voor werknemers.



Het kinderpardon is al lange tijd een gevoelig thema binnen de partij. Afgelopen zomer voerden de jongens David en DaniŽl uit Baarn nog actie bij het PvdA-congres in Nieuwegein om te voorkomen dat ze zouden worden uitgezet naar Rusland.







-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 5 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Zoiets klinkt misschien leuk voor de bŁhne, maar wat zal er dan gebeuren? Hogere belastingen kost beginnende bedrijven de kop, en ze zullen tevens personeel moeten ontslaan om de hogere belastingen te betalen. De economie krimpt dus door zo'n maatregel. Een kinderpardon is puur en alleen voor gelukszoekers, want echte vluchtelingen uit onveilige landen als SyriŽ komen onder de huidige regels ook al in aanmerking voor verblijf. Bovendien zal het de spanningen tussen de samenleving en de racistische haatbeweging de PVV verder op scherp zetten. Die beweging heeft al meerdere aanslagen gepleegd, zoals in Enschede, en de aanhangers van Wilders zullen dit oppakken als een rechtvaardiging voor meer geweld. Thomas uit Utrecht | 15-01-2017 10:05 uur Het geeft te denken dat sommigen zich niet kunnen voorstellen wat het met kinderen en pubers doet als hun basiszekerheden waaronder veiligheid en hechting niet meer zeker zijn. Die nonchalance verklaart veel kindermishandeling en -misbruik, mensenhandel en het verschijnsel "loverboys". Vertrouwen kunnen opbouwen is essentieel tijdens je jeugd en puberteit, en lukt dat niet heeft niet alleen de persoon zelf en zijn omgeving daar last van, maar ook partner en kinderen en de generaties erna, mits er verwerking en erkenning van het leed plaats vindt. Het is een verborgen gif in onze samenleving. Een gif: pardon? Nee geen pardon daarvoor, ook niet voor het feit dat de regels kinderen vermalen, ondanks het Kinderrechtenverdrag.Dit PvdA-standpunt zou door meer partijen moeten worden onderschreven. En het gaat echt niet om "tsunami's" en dat soort racistische retoriek. Goochem uit Utreg | 14-01-2017 21:40 uur Nu al kom de aap uit de mauw zij leren het nooit die Partij van de Domme en begrijpen niet dat wij het zat zijn guusje uit IJsselstein | 14-01-2017 18:43 uur Benieuwd wat er van dit zinloze zwabber en waaibomen clubje overblijft na 15 maart. Laten we niet vergeten dat we veel ellende met name op zorg gebied, het vluchtelingen beleid en vooral de integratie, aan de socio's te danken hebben. Ohjajoh uit Utr. | 14-01-2017 17:36 uur Ik hoop dat deze Partij geen enkele Zetel haalt met de verkiezingen. Stoppen met dat gedoe van ruimere Kinderpardon eerst voor onze eigen bewoners gaan zorgen en dan zien we wel weer. Hans uit Utrecht | 14-01-2017 16:53 uur

Nieuwsoverzicht