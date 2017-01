"Beloning voor Veenendalers die al lang in hun stad wonen"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 14 januari 2017, 16:38 uur | update: 20:38 uur

De brandweer in Veenendaal hield ook open huis. Foto: RTV Utrecht

VEENENDAAL - Veenendalers konden zaterdag op expeditie in hun eigen stad. Verschillende bedrijven en instellingen hielden een open dag, zoals een fabrikant van zonnepanelen, theater De Lampegiet en de brandweer. De dag was bedoeld voor inwoners die al meer dan tien jaar in hun stad wonen.



De brandweer in Veenendaal haalde alles uit de kast voor het evenement Veenendaal Verkent. Het personeel had een grote ruimte onder in de kazerne vol met rook gezet. "Het is de bedoeling dat de deelnemers spullen in het vertrek gaan zoeken en deze naar buiten brengen", zei één van hen.



SPANNEND

Dat zoeken moest allemaal zo snel mogelijk, want de tijd werd opgenomen en aan het eind van de dag was er een prijs te winnen. Mevrouw Versluis was een van de deelnemers en vond het maar wat spannend om de ruimte in te gaan. Want er viel bijna niets te zien, en toch moest ze er doorheen.



Maar achteraf valt het eigenlijk toch wel mee, vertelde ze. "Het was niet dramatisch eng. Je kon nog wat zien en de reuk was niet heel vervelend"



EXPEDITIE

Het bezoek aan de brandweer was een onderdeel van een hele expeditie door de stad. "We organiseren het nu voor de vierde keer. De bewoners kunnen dan een kijkje nemen bij ondernemend Veenendaal. Het gaat dan om bedrijven en instellingen", aldus Rieneke Sloetjes van Veenendaal Verkent



Het evenement Expeditie Veenendaal was alleen voor mensen die al minstens tien jaar in Veenendaal wonen, vertelde Sloetjes. "Mensen worden er zo voor beloond dat ze al zo lang met plezier in Veenendaal wonen."



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Veenendaal Stad ? een stad heeft een ziekenhuis dit dorp niet. Hill uit Veenendaal | 14-01-2017 17:24 uur

Nieuwsoverzicht