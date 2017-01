Vijf redders van drenkelingen onderscheiden in Bunschoten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 14 januari 2017, 17:41 uur | update: 19:09 uur

De helden gingen met burgemeester Van de Groep op de foto Foto: GinoPress

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - In Bunschoten zijn zaterdagmiddag drie redders van drenkelingen in het zonnetje gezet. Henk Hop en Bart en Albert van Halteren ontvingen namens de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen een oorkonde uit handen van burgemeester Van de Groep.



Henk Hop en Bart van Halteren twijfelden geen moment toen ze op 27 september 2016 een man in nood in het water signaleerden. Samen gingen ze met een boot het water op om de man in nood te helpen. Albert van Halteren stond vervolgens aan de kant te wachten om de drenkeling uit het water te halen.



Op de kant is het slachtoffer bijgekomen. De man was onderkoeld geraakt, nadat hij vanaf het strand naar de overkant wilde zwemmen. Omdat de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen onder de indruk is van de heldendaden, kregen de drie mannen zaterdag een oorkonde.



Ook Rutger Hartog en Sander Blom verrichtten een heldendaad, maar kregen en krijgen hun oorkonde in besloten kring. Op 19 september 2016 redden zij een man die met de auto via de Oostdijk te water kwam.



