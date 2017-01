Amersfoortse politie zoekt eigenaar juwelendoosje

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 14 januari 2017, 19:40 uur | update: 19:50 uur

De sieraden die gevonden zijn bij Park Schothorst Foto: POlitie, Facebook

AMERSFOORT - De politie in Amersfoort zoekt de eigenaren van een juwelendoosje, meerdere speldjes en een sleutelhanger. De spullen zaten in een tas, die onlangs gevonden werd op het Jazzpad bij Park Schothorst.



"We zijn op zoek naar de eigenaren, maar een zoekslag in de recente aangiften van diefstal en inbraak heeft niet geleid tot de herkomst. Herkent u een van de voorwerpen? Neem dan contact op met de politie in Amersfoort," laat de wijkagent weten via Facebook.



Iedereen die meer weet over de voorwerpen wordt gevraagd te bellen met het telefoonnummer 0900-8844.



