Mijdrechtenaren geëvacueerd vanwege flatbrand

De bewoners konden alleen maar toekijken. Foto: PetersHotnews

MIJDRECHT - Een aantal bewoners van een appartementencomplex aan de Zwaluw in Mijdrecht is zaterdagavond geŽvacueerd. Rond 18.30 uur was er namelijk brand ontstaan in de keuken van ťťn van de woningen. Bewoners belden direct 112 en al snel stond de straat vol met hulpverleners, die de Mijdrechters vervolgens uit hun huis haalden.



Toen de brandweer binnenkwam in het huis waar de brand was uitgebroken bleek het vuur al uit te zijn. Uit voorzorg demonteerden de brandweermensen nog wel de afzuigkap en brachten deze naar buiten.



De bewoners zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar voor zover bekend zijn ze niet gewond geraakt.



