TivoliVredenburg lieveling popsector

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 14 januari 2017, 19:54 uur | update: 20:24 uur

Foto: Frank Emous, Femous Productions

UTRECHT - Poppodium TivoliVredenburg is zaterdag door de popsector uitgeroepen tot beste podium van Nederland. Het podium in Utrecht dat in 2014 een gloednieuw complex opende aan de Vredenburgkade kreeg een 'IJzeren Podiumdier'.



"De snelheid waarmee TivoliVredenburg, ondanks alle politieke hobbels, zich op de kaart heeft weten te zetten is

bewonderenswaardig", motiveert de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) de keuze. Volgens de organisatie is TivoliVredenburg "bijzonder sterk in de ontwikkeling van waardevolle indoor festivalconcepten".



GELUIDLEKKEN

De hobbels voor het podium bestonden onder meer uit een miljoenentekort en 'geluidslekken'. Zo klonk muziek uit de popzaal door in de zaal voor kamermuziek. De problemen werden opgelost en het podium trekt inmiddels honderdduizenden bezoekers per jaar.



Eurosonic Noorderslag, het festival in Groningen waar de IJzeren Podiumdieren zaterdag werden uitgereikt, sleepte er zelf ook een in de wacht. "Het is de kiem en wortel voor menig popartiest", aldus de VNPF over het evenement dat tot 'beste festival' werd gekroond.



Andere prijswinnaars zijn Bente Bollmann van Lowlands en Down The Rabbit Hole voor beste marketeer en Robert Meijerink (Doornroosje, Merleyn, Eurosonic Noorderslag) voor beste programmeur.



Reacties van lezers Staat Tivoli op de kaart dan? Behalve wat klassieke en jazz dingen waar toch niemand naar komt luisteren gebeurt er in Tivoli niets. Maar goed, dit klinkt als een intern feestje van subsidieslurpers waar een echte cultuurondernemer niets te zoeken heeft. De directeur zal het in ieder geval aangrijpen om zijn failliete Tivoli nog wat meer bonussen en nog meer salaris boven de Balkenendenorm te ontfutselen. En waarom zou hij ook niet? De stad Utrecht springt toch wel bij van belastinggeld. Paar miljoentjes schuld... Thomas uit Utrecht | 15-01-2017 10:13 uur Leuke prijs, maar ik als bezoeker vindt het een drama, donkere gangen, mensen die voor je neus gaan staan, heb heimwee naar het oude Tivoli. Bertje uit Utrecht | 14-01-2017 23:07 uur

