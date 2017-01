Utrechtse politie speurt naar verdachte met één schoen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 14 januari 2017, 21:07 uur | update: 21:14 uur

UTRECHT - De politie in Utrecht is vanwege een verdachte situatie op zoek naar twee jongens. Opvallend is dat een van hen een schoen mist. Dat laat de politie zaterdagavond weten via Burgernet.



De jonge mannen zouden zijn gezien bij de Japuradreef in de wijk Overvecht. De een is ongeveer 1.70 meter lang en de ander is iets korter. Ze dragen allebei een donkere jas.



Wie meer over deze verdachten weet wordt gevraagd de politie te bellen.



