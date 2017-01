Peterson schiet FC Utrecht naar zege

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 14 januari 2017, 22:24 uur | update: 23:14 uur

Foto: FC Utrecht

UTRECHT - FC Utrecht is de tweede seizoenshelft begonnen met een last minute overwinning op Sparta. Op Het Kasteel in Rotterdam wonnen de Domstedelingen met 1-2 van Sparta.



De nummer 11 van de eredivisie kwam in de 26e minuut op voorsprong. Ivan Calero Ruiz frommelde de bal na een hoekschop binnen. In de tweede helft maakte Willem Janssen - die eerder al de paal trof - met het hoofd gelijk. Twee minuten voor tijd zorgde invaller Kristoffer Peterson voor de bevrijdende goal. De Zweed, die tegen Jong Vitesse vier keer scoorde en daarmee een plaats op de bank afdwong, wurmde zich tussen twee Spartanen door en was vervolgens medogenloos voor doelman Kortsmit



FC Utrecht staat zesde in de eredivisie met 28 punten uit 18 wedstrijden.



