Bewoners op tijd wakker bij beginnende woningbrand Baarn

BAARN - In Baarn hebben bewoners van een huis aan de Burgemeester Penstraat in de nacht van zaterdag op zondag op tijd een beginnende brand ontdekt. Een plafondbalk van de kelder stond in brand, na een avondje stoken in de open haard.



Toen één van de bewoners `s nachts wakker werd, trof ze de woonkamer aan vol met rook. Samen met haar vriend heeft ze de nog smeulende open haard snel leeggemaakt, maar dat bleek het probleem niet op te lossen. Een balk in de kelder onder de haard stond in brand.



De brandweer die rond 3.00 uur werd gealarmeerd had het vuur snel onder controle. Daarna zijn brandweerlieden nog zeker een uur bezig geweest om de vloer, de schoorsteen en de spouwmuur te inspecteren.



De bewoners woonden net vier weken in hun nieuwe huis en hadden vorige week nog de schoorsteen laten controleren. Het was zaterdagavond een van de eerste keren dat de haard aan ging.



