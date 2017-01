Auto glijdt in Woerdense sloot

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 15 januari 2017, 09:42 uur | update: 09:49 uur

Foto: Michiel van Beers

WOERDEN - In Woerden is zaterdagavond laat een auto in de sloot gegleden. Het ongeluk gebeurde op de Waardsedijk, rond 23.30 uur.



De auto kwam vanaf de Waardsebaan en na de bocht begon de auto volgens getuigen te glijden. De auto gleed vervolgens zo de sloot in.



De bestuurder kon zelf uit de auto klimmen en raakte niet gewond. De auto is er slechter aan toe en moet door alle waterschade als total loss worden beschouwd.







