FC Utrecht distantieert zich van kwetsende leuzen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 15 januari 2017, 14:27 uur | update: 14:51 uur

Kristoffer Peterson viert de winnende treffer tegen Sparta Foto: FC Utrecht

UTRECHT - FC Utrecht distantieert zich "nadrukkelijk van kwetsende teksten vanaf de tribune". Dat zegt de club naar aanleiding van spreekkoren tijdens het uitduel zaterdagavond tegen Sparta Rotterdam.



Fans van FC Utrecht zongen onder andere "de Joden gaan eraan" in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Ajax volgende week. Algemeen directeur Wilco van Schaik zegt de spreekkoren te betreuren. "Helaas zijn wij geconfronteerd met leuzen aan het einde van de wedstrijd. Laat duidelijk zijn dat FC Utrecht zich nadrukkelijk distantieert van kwetsende teksten. Wij betreuren het ten zeerste dat mensen in de samenleving hierdoor gekwetst worden."



VERGROOTGLAS

Volgens FC Utrecht hebben stewards in het uitvak direct geanticipeerd op de spreekkoren en zijn supporters erop aangesproken. De club zegt zeer alert te zijn op kwetsende teksten vanaf de tribune, omdat "de club onder het vergrootglas ligt en dat we ons geen misstap kunnen permitteren". Eerder al legde de aanklager betaald voetbal de club een straf op voor vergelijkbare teksten op de tribunes.



SPREEKKOREN

De NOS meldde zaterdagavond dat "supporters van Utrecht zich hadden misdragen" tijdens de wedstrijd tegen Sparta. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf na afloop van de wedstrijd aan dat hij de spreekkoren niet had meegekregen.



FC Utrecht doet nu een beroep op supporters om toe te zien op een ordelijk verloop van de wedstrijd zondag tegen Ajax. "Rivaliteit hoort bij voetbal, maar dan wel op een sportieve manier", schrijft de club in een verklaring. Woordvoerder Perry Hendriks zegt dat FC Utrecht deze week weer met supporters om de tafel gaat zitten. Ook overlegt de club de komende dagen met Ajax en de KNVB.







Reacties van lezers Schandalig dit gebeurt bij elke wedstrijd in de eredivisie.. En nu wordt Utrecht er uit gepikt. Eigenlijk zouden ze aangifte moeten doen tegen de NOS voor opruiing. Ik vind het schofterig. J. uit Utrecht | 15-01-2017 14:36 uur

