Auto over de kop op A1

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 15 januari 2017, 11:07 uur | update: 11:15 uur

Foto: AS Media

AMERSFOORT - Op de snelweg A1 is zondagchtend een auto over de kop geslagen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de afrit Amersfoort, op de weghelft richting Amsterdam.



De automobiliste vloog uit de bocht en sloeg over de kop. Ze is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.



De bestuurster was met haar hond onderweg naar een hondentraining. Mensen van de training zijn naar de plek van het ongeval gekomen en hebben het dier opgevangen. De hond kwam met de schrik vrij.



Vanwege het ongeluk was de afrit Bunschoten ruim een uur afgesloten. Een andere weggebruiker probeerde toch nog de afrit te nemen. Hiervoor is hij op de bon geslingerd.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht