Opnieuw glad in de avond en nacht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 15 januari 2017, 11:58 uur | update: 12:53 uur

Strooiwagens reden zaterdagavond al uit Foto: Gemeente Vianen, Twitter

PROVINCIE UTRECHT - Het verkeer moet zondagavond opnieuw rekening houden met gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Daarvoor waarschuwt het KNMI.



Aan het einde van de ochtend verdween de gladheid tijdelijk, maar in de avond duikelt de temperatuur weer omlaag. Vanaf 18.00 uur geldt voor het hele land opnieuw de weerswaarschuwing code geel die van kracht blijft tot en met maandagochtend.



De Verkeersinformatiedienst verwacht ook een drukke maandagochtendspits. Als extra handicap bij de gladheid en de natte sneeuw kan het ook nog mistig zijn.



De gladheid veroorzaakte zaterdag en zondag behoorlijk wat ongelukken. Op verscheidene wegen kwam het tot glijpartijen met blikschade tot gevolg. In onze regio sloeg een auto over de kop op de A1 bij Amersfoort. In Woerden gleed een auto in de sloot.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht