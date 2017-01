Feestelijke start van cultuurjaar met Nieuwjaarsduik

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 15 januari 2017, 12:36 uur | update: 13:38 uur

Foto: Culturele zondagen

UTRECHT - In Utrecht is het zondag de eerste Culturele Zondag van dit jaar. Het thema is 'Nieuwjaarsduik', maar echt gezwommen wordt er niet. De Nieuwjaarsduik is de feestelijke start van het culturele kalenderjaar in Utrecht.



Op ruim 70 locaties zijn er optredens, workshops, lezingen, exposities en voorstellingen. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor jonge talentvolle makers in Utrecht. Zo spelen studenten van de HKU Theater in Theater Kikker en het Akademietheater.



Tijdens de Nieuwjaarsduik blikt Utrecht ook vooruit op het themajaar Mondriaan tot Dutch Design, waarmee 100 jaar De Stijl wordt gevierd. Op het Stadhuisplein kun je je eigen meubel in de Stijl-kleuren bouwen en de VVV Utrecht organiseert een fietstocht langs Rietvelds architectuur in de stad.



Ook is er een audiotour over sculpturen op het Smakkelaarsveld die is ingesproken door de Utrechtse burgemeester Van Zanen. Het doel van de audiotour is om de werken weer zichtbaar te maken. Door de grote veranderingen rondom Utrecht Centraal is dat nu niet het geval. De audiotour is gratis en kan vanaf vandaag zondag worden gedaan.







