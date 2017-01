Fusie Eemboys en Baarn van de baan

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 16 januari 2017, 12:02 uur | update: 15:51 uur

BAARN - Er komt voorlopig geen fusie tussen Eemboys en SV Baarn. De besturen van beide clubs wilden wel, maar de leden waren tegen, schrijft Eemboys op zijn Facebookpagina.



De plannen om beide clubs samen te voegen, leken kans van slagen te hebben. SV Baarn gaat volgend seizoen de switch van zondag naar zaterdag maken en omdat Eemboys al op zaterdag speelt, was het idee ontstaan om de handen ineen te slaan.



Volgens Eemboys is er inmiddels een afsluitend gesprek geweest, dat in een prettige sfeer is verlopen.



DERBY

Nu de fusie van de baan is, spelen volgend seizoen drie teams uit Baarn op zaterdag, behalve Baarn en Eemboys ook TOV. De kans is groot dat Eemboys en Baarn volgend seizoen tegen elkaar spelen.



Penningmeester Jan Pelt legt zich bij de beslissing van de leden neer: "Voor een fusie hadden we een groter draagvlak moeten hebben. Er is serieus naar gekeken, we hebben in alle openheid met onze leden gecommuniceerd, meer kun je niet doen", zegt hij op de Facebookpagina van Eemboys. "Daarbij komt dat het goed gaat met Eemboys. We kunnen ons nu al verheugen op de derby tegen Baarn. Leuk, en goed voor de omzet in de kantine."







Reacties van lezers Het gaat goed met eemboy's? De club heeft maar 3 seniorenteams en geen jeugd. En 1 ding. in 1995 is eemboys ontstaan door een fusie tussen KVS Limvio en BVV Baarn. De mensen die Eemboys hebben opgericht deden dit uit onvrede. Leden van SV Baarn hebben massaal tegen de fusie gestemd vanwege mensen die bij Eemboy's rond lopen (laten we zeggen geen lieverdjes) Eemboy's heeft geen overlevings kans. Die zal een natuurlijk verloop krijgen en Eemboys bestaat niet meer over 5 jaar. Dennis uit Baarn | 16-01-2017 16:49 uur

