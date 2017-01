Laatste rondleiding postkantoor Neude: "We gaan het pand nu strippen"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 16 januari 2017, 19:05 uur | update: 19:20 uur

De zolderverdieping van het pand. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De verbouwing van het postkantoor op het Utrechtse Neude is begonnen. Op diverse plekken in het pand wordt al driftig gesloopt. Dus gaf directeur Ton van Vlimmeren maandag een rondleiding door de toekomstige bibliotheek.



"Dit was de laatste rondleiding die we nog konden geven, omdat we het gebouw nu echt gaan strippen. Er was belangstelling om te weten hoe het met de plannen voor bieb is", lichtte Van Vlimmeren RTV Utrecht toe.



ZOLDERVERDIEPING

Over een paar maanden is de sloper klaar en gaat de aannemer aan de slag. Ook op de zolder waar nu nog duizenden reservedakpannen liggen. "Dit vertrek wordt leeggemaakt, de kap wordt geÔsoleerd, de spanten blijven in zicht. Het blijft echt een zolderverdieping, dus hoog en open", zei Van Vlimmeren tijdens zijn toer.



Het meest markant is en blijft de hal van het oude postkantoor. "En die blijft ook open. De mensen kunnen deze ruimte straks gebruiken als een soort wintertuin en een kopje koffie drinken. Er komen liften en roltrappen, zodat de mensen ook zo naar boven kunnen."



FOODCOURT

Het gebouw is te groot voor de bieb alleen, en dus komen er volgens Van Vlimmen ook andere gebruikers in het pand. "Er komen ook winkels in, een foodcourt en ook fietsenstalling bij."



Over anderhalf jaar moet de verbouwing klaar zijn.





Reacties van lezers Lijkt me een zeer goed plan om er iets gezelligs voor alle Utrechters van te maken. Hulde! E Olivier uit Utrecht | 17-01-2017 09:28 uur Vervreemd van het Nederlands praat koffietentuitbater Van Vlimmen Engels waarvan hij denkt dat dat alledaags is. Ja in hartje New York misschien ... Goochem uit Utreg | 16-01-2017 23:32 uur Heel veel succes met de verbouwing van dit prachtige pand. Laat de schoonheid ervan maar tot volle wasdom komen! Massegast uit Utrecht | 16-01-2017 20:21 uur

