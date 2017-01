Vader van 19 kinderen verklaart over vermeende mishandeling

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 16 januari 2017, 22:01 uur | update: dinsdag 17 januari 2017, 12:20 uur

Foto: RTV Utrecht

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - "Ik zeg u dat de bedreiging met een motorzaag van een zoon en de beschuldiging van wurging van de oudste zoon nooit zijn gebeurd. Mijn dochter heb ik nooit op de beschreven wijze aangeraakt." Dat zegt Henk K. uit Bunschoten in een verklaring in De Bunschoter. K. had deze willen voorlezen tijdens de rechtszaak vorige week, maar heeft dat uiteindelijk niet gedaan.



De man stond terecht, omdat hij wordt verdacht van grootschalige mishandeling en seksueel misbruik van een aantal van zijn negentien kinderen. Volgens zijn advocaat zijn de beschuldigingen bedacht door kinderen van K. die 50.000 euro van hun vader hebben gestolen. Volgens K. zijn de beschuldigingen pas geuit nadat hij aangifte van de diefstal had gedaan.



NULPUNT

K. benadrukt dat zijn vertrouwen in justitie gedaald is tot ver onder het nulpunt. "Er zijn nu een kleine duizend pagina's volgeschreven over deze zaak. Ik heb ze allemaal diverse malen gelezen. Als het goed is, heeft het OM dat ook gedaan. Maar naar mijn mening is dit niet zo. Anders was ik al lang weer thuis geweest."



K. gaat in de verklaring ook nog in op de uithuisplaatsing van een aantal van zijn kinderen. "Wij mogen onze kinderen niet opvoeden zoals wij bij de doop hebben beloofd. Als ouders worden wij daarom vervolgd. Zeven kinderen zijn nu gestolen door de Raad van Kinderbescherming en ondergebracht bij nepouders."



VERWARMING

Verder stelt K. dat het niet goed met hem gaat. "Al bijna vier maanden cel met slechts af en toe verwarming, met als gevolg water op de muurwand. Hoe is dit mogelijk anno 2017?"



Hoe de krant de verklaring heeft gekregen is niet duidelijk. De zaak tegen de man uit Bunschoten gaat op 22 februari weer verder.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 3 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers De journalistieke moraal in Bunschoten is ver te zoeken als er van dit soort zedenzaken volksgerichten gemaakt worden. Dat naar buiten kwam dat het hier om een vishandelaar gaat op Kanaleneiland was onvermijdelijk als er vermeld wordt dat zijn zaak "tijdelijk wegens omstandigheden" gesloten werd, maar deze verklaring, nota bene bewijslast van een in hechtenis genomene tijdens een rechtszaak achter gesloten deuren, is doelbewust naar buiten gesmokkeld om de procesgang te beÔnvloeden en de klokkenluiders binnen het gezin te intimideren. Deze jongens krijgen binnen dat gezin toch al de volle laag omdat ze uit de school klapten, het zwijgen verbraken. Dit soort taferelen zijn typerend voor gesloten gemeenschappen als sekten, communes en dergelijke. Het verklaart ook de paranoÔa waardoor een strenggelovige dorpspolitica trapt in het verhaal van Wilders dat "ons land bedreigd" wordt. Als je stil staat is elke beweging bedreigend, dat is slechts perceptie. Goochem uit Utreg | 18-01-2017 04:41 uur "Wij mogen onze kinderen niet opvoeden zoals wij bij de doop hebben beloofd." En bedoelt hij dat als iets positiefs of negatiefs? Kinderen redden van extreme religieuze fundamentalisten is iets goeds. Thomas uit Utrecht | 17-01-2017 08:40 uur Ofschoon ik het niet op heb met zulke Religekkies als dit type,en zeker niet met kindermisbruikers vind ik dat hij al best lang in voorarrest zit voor een zaak met dergelijk moeilijke bewijslast.Als je dan ziet dat bewezen pedo"s er met een strafje van niets afkomen! Het vluchtgevaar lijkt mij ook laag. HELLEHOND uit DUIVELSKROCHT | 17-01-2017 01:38 uur

Nieuwsoverzicht