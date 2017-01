Problemen op spoor door stroomstoring houden aan

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 14:30 uur | update: 15:30 uur

Drukte op Utrecht Centraal dinsdagmorgen. Foto: Annemies Broekgaarden (Foto 1 van 2) Gestrande forenzen klappen laptops open op Utrecht Centraal. Foto: Annemies Broekgaarden (Foto 2 van 2) ‹ ›

AMSTERDAM - Het is nog steeds onduidelijk wanneer de problemen op het spoor als gevolg van de grote stroomstoring in Amsterdam voorbij zijn. Volgens de NS kost het veel tijd om treinen weer volgens dienstregeling te laten rijden. Treinen en personeel moeten namelijk weer op de juiste plek komen.



Het spoorbedrijf adviseert treinreizigers richting Amsterdam, Utrecht, Schiphol en Lelystad nog steeds om de reis uit te stellen. "Het is op dit moment nog onbekend hoe lang de gevolgen merkbaar zijn en hoe groot de impact voor het treinverkeer is op deze middag en tijdens de avondspits", aldus de NS.



De eerste treinen van en naar Amsterdam reden eind van de ochtend weer, maar de vertragingen zijn nog niet opgelost. Ook de verdachte tas op Utrecht Centraal leidde tot veel chaos op het spoor rond Utrecht.



Door het uitvallen van de stroom werkten seinen en wissels dinsdagochtend niet. Dat had volgens het vervoersbedrijf gevolgen voor de rest van het land.



DRUK OP STATIONS

Op sociale media werd 's ochtends vroeg gemeld dat het op de stations Amersfoort CS en Utrecht Centraal druk is. "Ik zie mensen verdwaasd rondlopen en werkplekken inrichten in koffiezaken", aldus Annemies Broekgaarden die onderweg naar Amsterdam in Utrecht is gestrand. "Het wordt steeds drukker op het station. Nu kun je echt over de hoofden lopen", zei ze om 8.15 uur op Radio M Utrecht.



Op de weg lijkt het volgens verkeersinformatiedienst VID mee te vallen. Wel wordt verwacht dat meer mensen in de auto zullen stappen. Bovendien werken onder meer de matrixborden boven de snelwegen niet.



Op de A2 van Utrecht kwam een lange file te staan. Op de A1 en de A28 rond Hoevelaken ontstonden ook opstoppingen, maar dat was vooral het gevolg van een auto met pech en een ongeval. Op de A12 staat nog een lange file tussen Maanderbroek en Maarn door een vrachtwagen met pech.



IN HET DONKER

Netbeheerder Liander zegt dat de stroom rond 4.00 uur uitviel in delen van Amsterdam en Zaandam. Zo'n 360.000 klanten kwamen daardoor in het donker te zitten. Vanaf 6.30 uur kwam de elektriciteit stapsgewijs weer terug. Rond 9.00 uur was de stroomstoring helemaal voorbij. De treinen van en naar de hoofdstad reden toen echter nog niet.



Reacties van lezers Vandaag weer fijn met de auto naar mijn werk gereisd. Morgen ook weer. En elke andere werkdag weer ik het ook maar enigszins kan vermijden om tot het OV veroordeeld te zijn. Thomas uit Utrecht | 17-01-2017 19:18 uur Hans, de problemen komen door een eerdere stroomstoring in Amsterdam. Moet de NS dan weer voor de gevolgen opdraaien? Riny uit Maarssen | 17-01-2017 15:00 uur Leuk bedacht van de NS dat uitstellen van de treinreis. Vooral als je een vliegtuig moet halen op Schiphol. Neemt de NS of ProRail de kosten van een overboeking voor zijn rekening? hans uit | 17-01-2017 10:27 uur

