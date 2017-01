Ron Ruitenburg uit Utrecht vermist

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 17 januari 2017, 06:53 uur | update: 16:55 uur

De politie heeft dinsdagmiddag een recente foto van Ron verspreid. Foto: Politie

UTRECHT - De politie zoekt naar Ron Ruitenburg. De man, die officiŽel Jacob heet, wordt vermist en is maandag voor het laatst gezien in Utrecht.



Hij heeft toen gepind in het centrum van Utrecht, op de Achter Clarenburg.



De politie heeft hem op de lijst vermiste personen gezet. De 55-jarige man heeft een ingevallen gezicht, een baardje van een paar dagen en een rokersgebit.



Wie informatie heeft over de vermissing of over de verblijfplaats van Ruitenburg wordt gevraagd de politie te bellen op de opsporingstiplijn 0800-6070.



