IJsbaan in Doorn vanmiddag dicht

dinsdag 17 januari 2017, 09:17 uur | update: 12:38 uur

Foto: Doornsche IJsclub

DOORN - De Doornsche IJsclub heeft de vanmorgen geopende schaatsbaan om 12.00 uur gesloten. Om 18.00 uur wordt besloten of de poorten weer open kunnen.



Gisteravond en vannacht is hard gewerkt aan een ijsvloer op de skeelerbaan. De kwaliteit van het ijs viel wel wat tegen. De eerste bocht van de baan, die anderhalve week geleden ook al even open was, werd rond 09.00 uur gesloten. Toch waren er behoorlijk wat schaatsers op de been, onder wie veel schoolkinderen.



Andere banen in de regio zijn vandaag nog niet open. Op het Leersumse Veld is het ijs maar 1 centimeter dik.









